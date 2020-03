Antrenorul Serenei Williams prezinta jucatoarea care va domina tenisului in anii ce urmeaza

Ziare.

Antrenorul Serenei Williams se asteapta ca sportiva in varsta de 16 ani sa castige un turneu de Grand Slam in curand."O vad pe Coco castigand o finala de Grand Slam. Si cred ca nu va mai trece mult timp pana se va intampla asta", a spus Patrick Mouratoglou, potrivit Tennis365."Joaca la un nivel incredibil si increderea pe care o are e incredibila. Are multe lucruri de oferit tenisului: un serviciu foarte bun, un backhand incredibil si e capabila sa vina la fileu. Maturitatea ei e fantastica pentru cineva care are doar 16 ani. Intelege deja multe lucruri, insa e loc de imbunatatire", a adaugat acesta.La doar 16 ani, Coco Gauff a patruns deja in Top 50 WTA.Anul trecut, sportiva nascuta in Florida a castigat si primul ei turneu WTA, impunandu-se la Linz.A ajuns pana in turul patru atat la Wimbledon 2019, cat si la Australian Open 2020.I.G.