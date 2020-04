Antrenorul unei tenismene de top, in pragul disperarii: Se gandeste sa faca livrari de pizza

Ziare.

Cum turneele s-au anulat pentru o buna perioada de timp, Drouet i-a spus lui Wang ca este de acord sa-si reduca salariul cu 50%.Totusi, chinezoaica a refuzat si i-a transmis ca nu-l va plati deloc in aceasta perioada.Francezul afirma ca se gandeste sa devina livrator de pizza in aceasta perioda."Am un contract valabil de la 35 la 40 de saptamani pe an. Cand am aflat ca turneele s-au anulat cel putin pana in iulie, am incercat sa ajungem la un acord sa primesc doar 50% din salariu.A refuzat insa pentru ca ea nu castiga niciun ban in aceasta perioada. Nu am niciun ajutor si nici nu stim cand se va relua sezonul. Am decis sa asteptam pana iunie, dar daca sezonul se anuleaza nu stiu cum o sa rezist. O sa livrez pizza", a afirmat Drouet, potrivit Bola Marela Numerosi sportivi si antrenori din tenis s-au plans ca in aceasta perioada sunt foarte afectati din punct de vedere financiar, dupa anularea unor turnee.ITF le-a transmis celor nemultumiti sa se adreseze guvernelor pentru a primi ajutor.C.S.