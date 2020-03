Anuntul facut de WTA dupa ce epidemia de coronavirus s-a extins in mai multe tari

Ziare.

"Continuam cu calendarul pe care l-am stabilit, dar suntem gata sa facem schimbari daca va fi necesar", a anuntat WTA pentru agentia Reuters.Pana in acest moment, WTA a anulat turneele de la Kunming (China) si Xi'an Open, programate in luna aprilie.In aceasta saptamana are loc in Franta turneul de la Lyon. In aceasta tara s-au inregistrat deja 212 cazuri de coronavirus.In SUA vor avea loc in luna martie turneele de la Indian Wells si Miami. Si aici cazurile se inmultesc, ajungand la 128, cu 9 morti.In aprilie va avea loc turneul de la Stuttgart, in Germania, tara care are 240 de cazuri pozitive cu coronavirus.Apoi, in luna mai sunt programate turneele de la Roma (in Italia sunt 2.502 cazuri momentan), Madrid (in Spania sunt 165 de cazuri) si Roland Garros.C.S.