Aryna Sabalenka a castigat meciul zilei in tenis

Cel mai asteptat meci al zilei de astazi a fost cel dintre Aryna Sabalenka si Aliaksandra Sasnovich, finala Belarus Insurance Cup.Ocupanta locului 11 WTA s-a impus in trei seturi, scor 4-1, 0-4, 4-3 si a invins-o pe rivala sa, si ea fosta jucatoare din top 100 WTA.La turneele demonstrative din Belarus si Germania s-a jucat doar pana la 4 pentru ca sportivii sa revina usor, usor in ritm."Aceasta pauza ne-a scos din ritmul firesc al lucrurilor. Am avut mai mult timp pentru familie si prieteni. Este incredibil cum o persoana reuseste sa se adapteze. Lumea se va schimba. Vom invata sa apreciem fiecare moment", a spus Sabalenka.Competitiile oficiale sunt asteptate sa revina dupa mijlocul lunii august. Cea mai mare problema o reprezinta deplasarea sportivilor, avand in vedere ca ar fi obligati sa intre in carantina.C.S.