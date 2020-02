Aryna Sabalenka este noua campioana de la Doha

Ziare.

Sabalenka a dominat clar acest ultim act din Qatar, pe care l-a castigat cu 6-3, 6-3, dupa doar 71 de minute de meci.Kvitova si Sabalenka erau favoritele 8 si 9 la Doha, cele doua fiind despartite de doua locuri in clasamentul WTA, locurile 11 si 13.Sabalenka se afla la al cincilea turneu WTA Premier 5 pe care il cucereste, al saselea turneu WTA per total din palmares. Primul turneu a fost la New Haven in 2018.Ne aducem aminte ca la Dubai, in turul III, Simona Halep trecea de Aryna Sabalenka in trei seturi, dupa ce bielorusa a luat primul set cu 6-3.Doua titluri consecutive de tip Premier 5 cucerite de Sabalenka acum, Sabalenka care a fost prezenta pentru prima data pe tablou la Doha.In semifinale, Kvitova a dispus de lidera mondiala WTA Ash Barty, in timp ce Aryna o depasise pe Svetlana Kuznetsova Simona Halep s-a retras de la Doha chiar in ziua finalei de la Dubai, castigata acum o saptamana in fata lui Elena Rybakina. Pentru crema tenisului mondial urmeaza o pauza, iar din 9 martie dubla Indian Wells - Miami.