Aryna Sabalenka, noua castigatoare a Turneului Elitelor

Ziare.

com

Penultimul mare turneu al acestui sezon 2019 WTA a avut duminica si marea incheiere, prin finala dintre locurle 10 si 14 in lume, Bertens versus Sabalenka.A fost un joc fara istoric, cu o Sabalenka dominand clar intalnirea de pe indoor-ul din China, scor 6-4, 6-2, dupa o ora si 16 minute de joc.La Turneul Elitelor de la Zhuhai (China) au participat in aceasta perioada cele mai bune 11 jucatoare de la locul 9 WTA in jos plus beneficiara unui wild card, acestea fiind impartite in patru grupe de cate 3. Serena Williams , Johanna Konta, Marketa Vondrousova, Angelique Kerber , Amanda Anisimova, Sloane Stephens si Anett Kontaveit au refuzat, insa, participarea.Dupa acest joc, Bertens o conduce pe Sabalenka la victorii in meciurile directe cu 4-2.Ce este interesant este ca Bertens va pleca de la Zhuhai la Shenzhen, acolo unde este, alaturi de Sofia Kenin din SUA, rezerva pentru Turneul Campioanelor , urmand sa intre pe teren daca una dintre cele 8 participante se accidenteaza.Pentru Sabalenka acesta este al 5-lea trofeu din cariera sa, la 21 de ani, dupa cele de la New Haven , Wuhan, Shenzhen si iarasi Wuhan.De duminica incepe Turneul Campioanelor de la Shenzhen, cu meciurile din Grupa Rosie, ambele in direct pe Ziare.com de la 10.30 si 12, e vorba de partidele Osaka - Kvitova si Barty - Bencici.