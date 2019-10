Ash Barty castiga o semifinala dramatica in fata lui Bertens la Beijing si o ajuta pe Simona Halep in clasamentul WTA

Ziare.

A fost 6-3, 3-6, 7-6, dupa un ultim tiebreak decisiv care s-a incheiat la 9-7, Bertens ratand o minge de meci la 7-6 pentru ea, chiar pe serviciul sau. Anterior, Barty ratase o minge de meci si la 6-5.O victorie dupa 2 ore si 22 de minute de tenis de mare calitate din partea ambelor sportive, locurile 1 si 8 in lume.Barty o ajuta astfel pe Simona Halep , care avea nevoie ca Bertens sa nu triumfe la China Open pentru a nu o depasi in clasamentul WTA.Kiki Bertens a invins-o, vineri, pe Elina Svitolina in sferturile de finala ale turneului de la Beijing.In marea finala, Barty va da piept cu invingatoarea din semifinala 2, Wozniacki versus Osaka, meci care va incepe la 14.30, in direct pe DigiSport.Citeste si:In acest an, Barty a ajuns deja in a 5-a finala de turneu WTA. Ea are in palmares in acest sezon si un trofeu de Mare Slem, Roland Garros-ul. Ea va fi, evident, prezenta la Turneul Campioanelor de la Shenzhen, de la finele lunii octombrie.