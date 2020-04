ATP, cerere complet neobisnuita fata de un tenismen

Ziare.

com

Forul mondial i-a transmis chilianului Christian Garin sa isi schimbe numele cu care este prezentat la meciuri, potrivit Punto de Break Astfel, ATP i-a transmis ca ar fi mai bine sa fie prezentat drept Cristian in loc de Christian, deoarece acea litera "H" producea confuzii in privinta pronuntiei.In cele din urma, Garin s-a supus si a acceptat dorinta ATP.Nu este pentru prima data cand ATP are astfel de cereri fata de jucatori.In trecut a patit-o si elvetianul Wawrinka. Astfel, ATP i-a cerut ca in loc de Stanislas sa fie prezentat drept Stan.C.S.