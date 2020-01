ATP face o donatie importanta

Ziare.

com

Anuntul a fost facut de sarbul Novak Djokovic si spaniolul Rafael Nadal , dupa finala editiei inaugurale a ATP Cup, disputata duminica la Sydney.Australia se confrunta de trei luni cu puternice incendii de vegetatie, in urma carora 28 de persoane si-au pierdut viata, fiind distruse totodata 2.000 de locuinte si zeci de mii de hectare de teren au fost parjolite.In ultimele saptamani, lumea tenisului si-a multiplicat initiativele, individuale sau colective, pentru strangerea de fonduri in favoarea Australiei."Australia este o tara minunata si primitoare, iar noi ne simtim aici ca acasa, de fiecare data, la inceputul fiecarui sezon. Daunele aduse vietii salbatice si naturii, pe care le-am vazut in urma a incendiilor de vegetatie, sunt devastatoare. Aceasta donatie este facuta in numele tuturor jucatorilor, iar gandurile si sustinerea noastra merg catre toti cei care au fost afectati", a precizat Djokovic, presedintele Consiliului jucatorilor din cadrul ATP.O serie de meciuri demonstrative, la care vor participa, intre altii, Roger Federer , Novak Djokovic si Rafael Nadal, tot in scopul strangerii de fonduri, se vor disputa pe 15 ianuarie, inaintea Openului Australiei.