Aur pentru Romania la Campionatul European de tenis, categoria Under 14 ani

Ziare.

com

Alexandru Coman este un tanar tenismen de mare viitor pentru Romania, el cucerind doua medalii la Campionatul European de tenis, Under 14 ani. Coman este, la 14 ani, numarul unu la categoria sa de varsta la nivel international.In competitia desfasurata la Most, in Cehia, intre 22-28 iulie, Alex Coman si-a incheiat participarea cu doua medalii, bronz in proba de simplu si aur in cea de dublu, acolo unde a facut pereche cu Andrei Firaru.Tenismenul antrenat de Alex Banciu isi confirma form foarte buna din ultima vreme, fiind pe locul 1 in lume la categoria sa pentru a 13-a saptamana la rand. Jucatorul nostru este legitimat la CSM Craiova.Coman, dupa aceste medalii, si-a sporit sansele de a participa la Masters-ul categoriei Under 14, un adevarat Turneul Campionilor, acolo unde participa cei mai buni 8 jucatori din categoria de varsta.Campionatul European de tenis a lansat de-a lungul anilor multi jucatori care aveau sa faca istorie in circuitul ATP , vorbim de Richard Gasquet, aur in 1999, Novak Djokovici (2001) sau Grigor Dimitrov (2005) .