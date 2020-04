Avertisment dur lansat de un antrenor din tenis: Multi jucatori vor fi pierduti pentru totdeauna

Ziare.

com

"Banii primiti de jucatori nu vor fi suficienti. E nevoie de mai multe masuri pentru a-i ajuta. Cei mai tineri sunt extrem de afectati. A venit acest moment fix cand se pregateau sa faca pasul spre marea performanta.In plus, o multime de antrenori vor ramane fara loc de munca. De asemenea, multi jucatori for fi pierduti pentru totdeauna", a afirmat Boris Sobkin pentru GoTennis ITF, WTA si ATP au avut, vineri, o sedinta, in care au stabilit cati bani vor primi sportivii in perioada in care nu sunt turnee.Potrivit unui anunt facut de vicepresedintele Federatiei de Tenis din Germania, Dirk Hordoff, sportivii aflati intre locurile 250 si 700 in clasamentul ATP si WTA vor incasa in jur de 10 mii de dolari.Banii vor fi achitati din fondurile ATP, WTA, ITF si cele ale turneelor de Grand Slam.De asemenea, sportivi din top 100 ATP s-au decis sa ii sprijine financiar pe cei mai slabi clasati.In total, fondul total de ajutorare se ridica la aproximativ 9 milioane de dolari.C.S.