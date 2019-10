Belinda Bencici castiga si marele trofeu de la Moscova, dupa ce si-a asigurat calificarea la Turneul Campioanelor

Ziare.

In marea finala disputata duminica, sportiva din Elvetia a trecut de cea gazda Anastasia Pavlyuchenkova, scor 3-6, 6-1, 6-1, dupa o ora si 45 de minute de joc.De luni incolo, Bencici va reveni pe 7 WTA, cea mai buna pozitie a carierei sale, pe care a mai atins-o si in 2016.Bencici era favorita 3 la Moscova, iar dupa jocul din semifinale si-a asigurat matematic si calificarea la Turneul Campioanelor, de pe a opta pozitie, ultima, ea fiind ultima sportiva care inca nu isi asigurase biletele pentru Shenzhen.4 titluri WTA are acum Bencici in palmares, dupa cele de la Eastbourne si Toronto 2015 (ultima dupa o finala cu Simona Halep ), plus cel de la Dubai 2019.5-1 la jocuri directe castigate este acum scorul pentru elvetiana, in disputele cu Anastasia.La Turneul Campioanelor, pe langa Bencici, va fi prezenta si Simona Halep dar si urmatoarele: Ash Barty, Karolina Pliskova Naomi Osaka , Elina Svitolina, Bianca Andreescu si Petra Kvitova.Turneul din China va incepe pe 27 octombrie, iar castigatoarea poate incasa cel mai mare premiu din istoria tenisului, 4.5 milioane de dolari.