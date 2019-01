"Bianca Andreescu, de neoprit: S-a calificat in prima finala WTA din cariera"

Ziare.

com

Adolescenta de origine romana, ajunsa pe tabloul principal al turneului din Noua Zeelanda dupa ce a trecut de calificari, a invins-o categoric in semifinale pe favorita numarul 3, Su-wei Hsieh.6-3, 6-3 a fost scorul partidei care a durat o ora si 22 minute.In finala programata maine dimineata, tenismena in varsta de 18 ani o va intalni pe favorita numarul 2 si campioana en-titre, nemtoaica Julia Goerges, care a trecut in semifinale de Viktoria Kuzmova, scor 6-1, 7-6 (6).Pentru sportiva care reprezinta Canada va fi prima finala WTA din cariera, dupa un parcurs de-a dreptul fantastic:6-4, 7-6 (6) cu Timea Babos;6-4, 6-4 cu Caroline Wozniacki;6-7 (1), 6-1, 6-3 cu Venus Williams;6-3, 6-3 cu Su-wei Hsieh.Pe langa meciurile de pe tabloul principal, Bianca a obtinut alte trei victorii in calificari:6-2, 6-0 cu Kristina Kucova;7-5, 6-1 cu Jaimee Fourlis;3-6, 6-3, 6-3 cu Laura Siegemund.Odata cu calificarea in finala, Bianca Andreescu si-a asigurat un cec in valoare de 21.400 de dolari si 180 de puncte in clasamentul WTA.I.G.