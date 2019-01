Bianca Andreescu produce o noua mare surpriza la Auckland: Victorie cu Venus Williams, dupa o revenire fantastica!

Ziare.

Adolescenta de origine romana, dar care reprezinta Canada, a invins-o vineri pe Venus Williams si s-a calificat in semifinalele turneului din Noua Zeelanda.Tanara de doar 18 ani s-a impus in trei seturi, cu 6-7 (1), 6-1, 6-3, la capatul unei partide care a durat doua ore si 26 de minute.Primul set a fost controlat de Bianca, insa experienta lui Venus s-a facut simtita in momentele cheie, iar americanca s-a impus la tie-break. Desi are doar 18 ani, Bianca nu s-a pierdut cu firea si a reusit o revenire fantastica, adjudecandu-si 11 game-uri la rand.In doar 24 de ore, Bianca Andreescu le-a scos din competitie pe doua dintre cele mai importante tenismene ale ultimului deceniu si lumea tenisului va fi de acum inainte cu ochii atintiti asupra ei.Dupa calificarea in semifinale, Bianca si-a asigurat un cec in valoare de 11.300 dolari si 110 puncte in clasamentul WTA.In semifinale, tenismena nascuta in Ontario o va intalni pe castigatoarea "sfertului" dintre favorita numarul 3, Hsieh Su-wei, si Sara Sorribes Tormo.Semifinalele de la Auckland se vor disputa sambata.I.G.