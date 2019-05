Boris Becker a ramas fara trofeele castigate in intreaga cariera

Ziare.

com

Acestea au fost confiscate din cauza unor datorii pe care fostul tenismen german le avea.Ele vor fi scoase la licitatie intre 24 iunie si 11 iulie, anunta Daily Mail Pe langa trofee imiportante, la licitiatie vor mai fi scoase si alte accesorii ce i-au apartinut fostului tenismen.Boris Becker a fost declarat falimentar de catre o instanta britanica, dar a blocat anul trecut scoaterea la licitatie a trofeelor, sustinand ca are imunitate diplomatica.Ajuns la 51 de ani, Becker a facut multe alegeri proaste in viata dupa retragerea din tenis si are datorii de milioane de euro.C.S.