Boris Becker vine cu o propunere revolutionara pentru circuitele WTA si ATP

Becker s-a declarat un sustinator al ideii lansate de elvetianul Roger Federer, care ar dori o fuziune intre organizatiile ATP si WTA, fiind de parere ca in aceasta perioada ar trebui sa aiba loc discutii in acest sens."As dori sa vad mai multe evenimente combinate. Competitiile feminine si masculine de peste zece zile ar fi scenariul ideal. Cred ca avem prea multe turnee din saptamana in saptamana. Uneori avem doua sau trei in aceeasi saptamana in tari diferite ceea ce nu mi se pare a fi in regula. Bineinteles, pentru turneele mici va fi greu sa supravietuiasca si nu stiu cum vor fi prinse in calendar sezonul urmator. Deci m-as bucura ca organizatorii marilor turnee, organismele de conducere sa ajunga la un numitor comun privind cea mai buna formula pentru tenis", a spus Becker.Intrebat daca este de parere ca se va mai juca tenis in acest an, germanul a indicat ca va depinde mult de ceea ce se va decide cu privire la US Open si Roland Garros."Cred ca depinde foarte mult de decizia privind US Open si Roland Garros. Daca va fi o decizie favorabila, s-ar putea sa mai avem doua turnee mai mici inainte de US Open. Important este sa nu se grabeasca in privinta luarii unei decizii, dar daca totul va fi in regula vom mai avea tenis pana la finalul anului", a punctat Boris Becker.Pe de alta parte, el a aratat ca in cazul in care nu se va mai juca, ar fi o perioada grea pentru tanara generatie, care capata experienta din disputarea acestor turnee, mai putin pentru jucatorii deja consacrati.Circuitele ATP, WTA si ITF au suspendat in martie toate turneele cel putin pana la jumatatea lunii iulie, dupa ce tarile au inceput sa blocheze frontierele pentru a combate raspandirea coronavirsului.Organizatorii Grand Slam-ului de la Roland Garros au discutat cu forurile de conducere ale tenisului o ajustare a calendarului competitional, in timp ce media relateaza despre amanarea cu o saptamana a turneului, reprogramat intre 20 septembrie si 4 octombrie."Noi am luat la mijlocul lunii martie decizia de a amana turneul de la Roland Garros pentru perioada 20 septembrie-4 octombrie. De atunci, am avut discutii cu forurile internationale (ITF, WTA, ATP) privind optimizarea calendarului pentru a doua parte a sezonului, care urmeaza sa finalizat de partile interesate in curand", a declarat purtatorul de cuvant al Federatiei franceze de tenis (FFT).Boris Becker, care a castigat sase titluri de Mare Slem in cariera, inclusiv trei la Wimbledon, a fost declarat falit pe 21 iunie 2017 de catre Inalta Curte din Londra.