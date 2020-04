Campionul de la Roland Garros care s-a angajat intr-un supermarket dezvaluie ce salariu are

Ziare.

Krawietz, 28 ani, nr. 13 ATP la dublu, a dezvaluit pentru revista Der Spiegel ca de mai multe saptamani lucreaza la un supermarket unde se ocupa de aprovizionarea rafturilor cu carnati si branza, sortarea cutiilor goale si dezinfectarea cosurilor de cumparaturi, incepand cu ora 5:30 dimineata.Ca urmare a suspendarii turneelor de tenis din cauza pandemiei de coronavirus, Krawietz s-a gandit ca are nevoie de un slujba normal pentru o perioada de timp si prietenul sau Hannes Wagner, fost jucator profesionist, a venit cu ideea de a lucra intr-un supermarket.''Mi-a spus ca se plictiseste si ca ia in considerare sa lucreze la un supermarket unde sa sorteze si sa aranjeze marfa pe rafturi. A spus-o in gluma'', a declarat tenismanul, care a adaugat ca ideea s-a concretizat dupa ce logodnica sa a contactat o prietena de la un lant de magazine, care se confrunta cu lipsa de personal. El a primit rapid doua oferte si a acceptat una dintre ele cu munca part-time.''A durat ceva pana am stiut unde trebuie sa mearga produsele de bacanie. Directorul de filiala a ras de noi ca ne-a luat o ora sa aranjam un palet. Munca in sine nu este chiar epuizanta, dar este grea pentru ca fac acelasi lucru. De exemplu, un coleg de acolo a lucrat in ramura de 17 ani si am foarte mult respect pentru asta", a povestit Krawietz.Dupa ce Spiegel a publicat interviul, tenismanul german a fost sunat fara oprire la telefon tot weekend-ul: ''Nu credeam ca va avea un asemenea ecou. Nu am dat mare atentie slujbei pe care am facut-o si in interviu aparea doar o mica referinta la asta. Dar toate reactiile au fost pozitive si totul este bine pentru mine''.Krawietz planuieste sa-si apere titlul la Roland Garros in toamna, dar nu crede ca turneele se vor mai relua in acest an din cauza Covid-19. El joaca de 3-4 ori pe saptamana intr-o sala, datorita unui permis special.