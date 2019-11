Canada se califica pentru prima data in istorie intr-o finala de Cupa Davis

Ziare.

A fost 2-1 la general, dupa o partida decisiva disputata la dublu, terminata si aceasta in set decisiv, chiar la tiebreak, la capatul a peste 2 ore de joc.La inceput, Rublev, fost lider mondial ATP la juniori, s-a impus in partida cu Vasek Pospisil, scor 6-4, 6-4, dupa un meci care a durat o ora si 27 de minute.A urmat egalarea Canadei, dupa o partida foarte stransa disputata intre Denis Shapovalov si Kharen Khachanov, scor 6-4, 4-6, 6-4.Totul avea sa se decida in partida de dublu, cand aceiasi eroi de mai sus au intrat in arena pentru a transa aceasta intalnire.A fost un spectacol total intre Pospisil si Shapovalov versus Rublev si Khachanov, meci terminat cu scorul de 6-3, 3-6, 7-6. Doua ore si 6 minute a durat intregul joc.Canada bifeaza o prima finala istorica de Cupa Davis, dupa cele doua semifinale deja disputate in 1913 si 2013. Rusia avea ultimul trofeu castigat in 2006, cu Marat Safin in prim plan, omul care era in tribune la Caja Magica.Tenismenii din America de Nord vor da piept duminica in marea finala cu invingatoarea dintre Spania si Marea Britanie, meci care are loc tot sambata.Competitia e televizata pe DigiSport, TelekomSport si LookSport.