Caroline Garcia a facut plangere la WTA dupa ultimele mesaje primite

Garcia spune ca jignirile primite au intrecut orice masura si a facut o reclamatie la WTA."Oamenii de la WTA au aflat. Supervizorul turneului de la Sankt Petersburg a venit sa vada daca sunt in regula, dar nimeni nu poate face prea multe. Am vrut sa le arat oamenilor ce se intampla. Oamenii nu realizeaza gravitatea acestor cuvinte", a spus Garcia pentru L'Equipe Totusi, Garcia a mentionat ca nu se asteapta ca WTA sa ia vreo masura."Dupa ce fac o reclamatie la WTA impotriva cuiva, apar alti trei care vin sa ma jigneasca", a adaugat Garcia."Esti atat de slaba incat am pierdut bani din cauza ta!", "Lasa-te de tenis", "Nu am vazut niciodata o ratata atat de mizerabila precum esti tu. Esti o rusine pentru sport" si "sper sa mori de cancer" - acestea au fost mesajele facute publice de Garcia.C.S.