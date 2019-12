Caroline Garcia ia o decizie neasteptata

Ziare.

Frantuzoaica a decis sa finanteze un turneu WTA desi este inca jucatoare in activitate.Este vorba despre competitia de la Lyon, ce va avea prima editie intre 2 si 8 martie."Stiu ca nu este ceva obisnuit ca o jucatoare sa investeasca intr-un turneu, dar pentru mine este un mare pas.M-am antrenat acolo, acel loc mi-a oferit multe si vreau sa dau ceva inapoi. Competitia de la Lyon este foarte importanta", a spus Garcia, citata de GoTennis Caroline Garcia a castigat in cariera premii in valoare totala de 10.199.361 de dolari.C.S.