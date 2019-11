Caroline Wozniacki a spulberat zvonurile: Decizia luata in privinta retragerii din tenis

Ziare.

Jucatoarea in varsta de 29 de ani a hotarat sa mai joace pentru cel putin un sezon, desi se confrunta cu o boala autoimuna, artrita reumatoida.In acest sens, Wozniacki a publicat imagini pe retelele de socializare prin care anunta ca a inceput pregatirea pentru noul sezon.De asemenea, ea a anuntat ca primul turneu din 2020 la care va participa este cel de la Auckland In 2019, Wozniacki a disputat o singura finala in circuit, la Charleston, pierduta in fata lui Madison Keys.La turneele de Grand Slam, daneza a fost eliminata in turul 3 la Australian Open Wimbledon si US Open si in primul tur la Roland Garros.Pe fondul rezultatelor negative inregistrate, Wozniacki a incheiat anul 2019 pe locul 37.C.S.