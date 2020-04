Cati bani vor incasa jucatorii de tenis in perioada in care nu sunt turnee

Ziare.

Potrivit unui anunt facut de vicepresedintele Federatiei de Tenis din Germania, Dirk Hordoff, sportivii aflati intre locurile 250 si 700 in clasamentul ATP si WTA vor incasa in jur de 10 mii de dolari.Banii vor fi achitati din fondurile ATP, WTA, ITF si cele ale turneelor de Grand Slam.De asemenea, sportivi din top 100 ATP s-au decis sa ii sprijine financiar pe cei mai slabi clasati.In total, fondul total de ajutorare se ridica la aproximativ 9 milioane de dolari.Numeroase turnee de top au fost deja anulate, printre care si Wimbledon , la care Simona Halep este campioana en-titre.In cel mai fericit scenariu, sezonul s-ar putea relua spre finalul lunii august.De asemenea, exista posibilitatea ca sezonul sa fie extins pana in ianuarie, daca va fi reluat.C.S.