Ce le transmite presedintele ITF tenismenelor care se plang ca au probleme cu banii

''ITF, ATP WTA si organizatorii turneelor de Mare Slem au continuat discutiile privind situatia in perioada suspendarii competitiilor si realizeaza impactul pe care aceasta situatie o are nu doar asupra sportivilor dar si asupra tuturor partilor implicate. Analizam mai departe aspectele pentru a gasi modalitati fezabile de a ajuta partile pana la reluarea meciurilor. Incurajam in aceeasi masura jucatorii sa solicite si sprijinul oficialilor guvernamentali din tarile lor, acolo unde acest lucru este posibil'', a spus Haggerty, conform Reuters.Declaratia sa vine in contextul in care jucatoarea georgiana Sofia Sapatava (375 WTA) a lansat recent o petitie in care cere asistenta de la forurile internationale de tenis pentru cei care evolueaza in circuitele profesioniste inferioare.Imediat, mai multe voci din acest sport i s-au alaturat, exprimandu-si ingrijorarea cu privire la modul in care jucatorii vor putea face fata, din punct de vedere financiar, situatiei generate de intreruperea turneelor, mai ales ca au existat si opinii conform carora s-ar putea sa nu se mai joace deloc in acest sezon.Instantele conducatoare ale Federatiei Internationale de Tenis au anuntat joi ca au cazut de acord in privinta reducerii salariilor lor, in scopul de ajuta acest domeniu si salariatii sai in timpul pandemiei de coronavirus.Presedintele ITF, David Haggerty, a acceptat astfel o scadere de 30% a veniturilor sale, in timp ce mai multi alti responsabili ai organizatiei vor avea veniturile reduse cu 20%, conform ITF.Federatia a precizat, totodata, ca in cadrul noului sau plan de protejare a angajatilor, "aproximativ jumatate din personalul ITF a fost plasat in concediu"."Situatia cu care suntem confruntati reprezinta o provocare fundamentala pentru organizatia noastra si pentru sportul nostru", a subliniat Haggerty.Turneele WTA si ATP sunt oprite de la jumatatea lunii martie si se vor putea relua, in cel mai bun caz, pe 13 iulie, dupa anularea, pentru prima oara dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial, a turneului de Mare Slem de la Wimbledon Totodata, ITF a amanat sau anulat sute de turnee proprii. Faza finala a Fed Cup , prevazuta initial saptamana viitoare la Budapesta, a fost de asemenea amanata.