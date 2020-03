Ce se intampla cu turneul de la Miami: Iata reactia organizatorilor

Ziare.

Acestia dau asigurari, insa, ca turneul se va disputa conform programului."Turneul de la Miami va avea loc conform programului, intre 23 martie si 5 aprilie. Siguranta ramane o prioritate si monitorizam situatia COVID-19 alaturi de reprezentantii oficiali locali, statali si federali, cat si de expertii din institutiile de sanatate pana la inceperea turneului.In plus, vom colabora cu oficialii circuitelor ATP si WTA pentru a stabili recomandarile celor mai bune practici care sa asigure un mediu sigur pentru fani, jucatori si staff", se arata in comunicatul organizatorilor turneului din Florida.Vezi si: Propunerea facuta de Darren Cahill dupa ce turneul de la Indian Wells a fost anulat Turneul de la Miami e programat in perioada 25 martie - 5 aprilie.I.G.