Ce spune Monica Seles la 27 de ani dupa ce a fost injunghiata pe terenul de tenis

Seles spune ca incearca sa vada si partea pozitiva si isi aduce aminte ca la aceeasi data, dar in urma cu 31 de ani, a castigat primul turneu WTA din cariera, la Houston, dupa o finala cu Chris Evert."Cine s-ar fi gandit ca 30 aprilie ar fi o zi atat de trista, dar si o zi fericita din viata mea? Asa cum tatal meu obisnuia sa spuna mereu, un mix de tristete si fericire te face sa apreciezi fiecare moment in care poti sa respiri", a scris Monica Seles pe Twitter Pe 30 aprilie s-au implinit 27 de ani de la momentul in care Monica Seles a fost injunghiata in timpul unui meci de tenis.In 1993, Monica Seles era o tenismena de top, care reusise sa castige Roland Garros trei ani la rand, dar si US Open si Australian Open in ani consecutivi.Pe 30 aprilie 1993, ea se afla la Hamburg, unde disputa un meci din sferturile de finala cu Magdalena Maleeva.Meciul a fost oprit brusc insa dupa ce Gunter Parche, un fan obsedat al lui Monica Seles, a alergat din tribune intr-o pauza dintre game-uri si a injunghiat-o cu un cutit, in zona omoplatului, provocand o rana cu o adancime de 1.5 centimetri.Monica Seles a fost transportata de urgenta la spital si a avut nevoie de cateva saptamani de a se recupera. Totusi, ea a refuzat sa revina pe teren in urmatorii doi ani.Pe de alta parte, agresorul sau, Gunter Parche, a petrecut mai putin de 6 luni in arest preventiv. Justitia din Germania a stabilit ca acesta avea probleme psihice si a fost condamnat la doi ani de inchisoare cu suspendare si tratament psihologic.