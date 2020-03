Ce urmeaza in circuitul WTA dupa ultimul anunt facut de Asociatia de Tenis Femini

Ziare.

Simona Halep si restul tenismenelor ar putea reveni pe teren odata cu turneul de la Madrid, programat in perioada 2-10 mai.Dupa Madrid, fetele ar trebui sa mearga la Roma, in perioada 11-17 mai.Al doilea turneu de Grand Slam al anului, Roland Garros, e programat intre 25 mai si 7 iunie.Totusi, Italia, Spannia si Franta sunt tarile din Europa cu cele mai multe cazuri de COVID-19, astfel ca exista riscul ca si turneele programate in luna mai sa fie suspendate.2-10 mai: Madrid;11-17 mai: Roma;18-24 mai: Strasbourg si Rabat;25 mai - 7 iunie: Roland Garors.Indian Wells, Miami, Charleston, Bogota, Stuttgart, Istanbul si Praga sunt turneele suspendate deocamdata de WTA din cauza pandemiei de coronavirus.I.G.