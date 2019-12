Cea mai batrana jucatoare din circuitul WTA refuza sa se retraga: Cati ani are finalista de la Wimbledon 2018

Ziare.

Ea va implini 45 de ani in luna iulie, dar spune ca simte ca mai poate juca la cel mai inalt nivel.Peschke este o jucatoade de top in circuitul de dublu, iar anul trecut a ajuns in finala de la Wimbledon 2018, alaturi de Nicole Melichar.De altfel, ea a castigat alaturi de Melichar cinci turnee WTA la dublu.Pentru 2020, Peschke va face insa o schimbare intrucat la Brisbane, Adelaide si Australian Open s-a inscris alaturi de Demi Schuurs.Kveta Peschke are in palmares si un titlu la Wimbledon, castigat in 2011 in proba de dublu.