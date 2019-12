Cea mai mare surpriza din tenis in anul 2019

Ziare.

Sursa citata considera ca infrangerea suferita de Venus Williams in fata lui Coco Gauff la Wimbledon a fost cel mai neasteptat rezultat al anului.La vremea respectiva, Coco Gauff se afla pe locul 313 in clasamentul WTA, in timp ce Venus ocupa locul 44.Meciul a avut loc in prima runda a Grand Slam-ului britanic, iar tenismena in varsta de 15 ani, ajunsa pe tabloul principal dupa ce a trecut de calificari, s-a impus neasteptat de usor, in doua seturi, scor 6-4, 6-4.Coco avea sa ajunga pana in optimile de finala la Wimbledon, unde a fost invinsa de Simona Halep, cu un dublu 6-3.I.G.