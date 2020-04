Cel mai ciudat interviu din istoria tenisului? O jucatoare a ras isteric timp de 10 minute (Audio)

Ziare.

Garcia Perez a fost sunata de postul de radio spaniol Cope pentru a vorbi despre felul in care este afectata de contextul actual.Totusi, Garcia nu a putut spune mare lucru pentru ca a ras isteric timp de aproximativ 10 minute.Ea a apucat sa le spuna celor din studio doar ca se afla in Andorra alaturi de tatal sau si ca in curand va incepe antrenamentele.Totusi, Garcia a inceput brusc sa rada isteric si nu a mai reusit sa ofere vreun raspuns, spre amuzamentul celor din studio.Criza de ras a inceput dupa ce a spus, din greseala, ca nu are voie sa se departeze la mai mult de 2 metri de casa. Apoi, iberica nu s-a mai putut opri."Sa cheme cineva Ambulanta pentru Georgina!", "Georgina, spune-ne adevarul, cu cine esti acolo? Adu-l pe tatal tau ca nu te credem! Marturiseste tot!", "Nici nu mai stiu ce sa o intreb ca sigur rade", "Daca-ti face cineva un test antidoping acum, sigur il pici", "As vrea ca acest interviu sa nu se mai termine", "Esti idolul nostru, te vom suna zilnic", i-au transmis realizatorii emisiunii, care au ras si ei alaturi de sportiva.Ulterior, inregistrarea a devenit viral pe retelele de socializare.C.S.