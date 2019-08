CoCo Vandeweghe, fosta jucatoare de top 10 mondial, in cadere libera in clasament dupa o grava accidentare

Ziare.

CoCo Vandeweghe, tenismena din Statele Unite, fost loc 9 mondial WTA, ajunsa intre timp pe 459 in lume, a primit o sansa de a juca calificari la turneul WTA Masters de la Cincinnati, din SUA, dar a pierdut inca din prima faza.Acolo, Coco a pierdut partida cu Yafan Wang din China, locul 51 in lume, scor 6-2, 6-2, dupa o ora si 18 minute de joc.Printre ultimele jocuri pe care le disputase americanca fusese unul la Turneul Campioanelor de la Singapore in proba de dublu, ea fiind chinuita de o accidentare grava la glezna dreapta, pe care a suferit-o la Wimbledon in editia trecuta, cea din 2018.In 2019, ea a mai jucat doar doua partide la San Jose, una castigata la Bouzkova, ultima pierduta la Sabalenka.Ea a primit wild-card pentru a juca in calificari la Cincinnati, ramane de vazut si daca va primi unul pentru US Open, caci acolo nu are clasament nici pentru a evolua in calificari.Tanara sportiva din SUA, de 27 de ani, are in palmares un trofeu de Mare Slem la Australian Open in 2018, alaturi de Ash Barty, fosta lidera mondiala.La Cincinnati va participa pe tablou si Simona Halep , care joaca direct in turul II, miercuri, cu invingatoarea dintre Navarro si Alexandrova.