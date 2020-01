Continua surprizele la Adelaide: Cum arata semifinalele

Ziare.

Dupa eliminarea Simonei Halep, a venit si randul Belindei Bencic sa paraseasca turneul.Elvetianca de pe locul 7 in clasamentul WTA a fost invinsa de Danielle Rose Collins (27 WTA) cu 6-3, 6-1.Danielle Rose Collins va juca in semifinale cu lidera clasamentului mondial, Ashleigh Barty Aceasta a trecut in sferturile de finala de Marketa Vondrousova, cu 6-3, 6-3.In schimb, Aryna Sabalenka, jucatoarea care a eliminat-o pe Simona Halep , o va intalni pe Dayana Yamstremska, dupa victoria acesteia cu 6-3, 6-3 in fata Donnei Vekici.C.S.