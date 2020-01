Controversatul Nick Kyrgios a izbucnit in lacrimi

Ziare.

com

Kyrgios a inceput sa planga in momentul in care a fost intrebat despre incendiile din Australia."Putem face ceva. In orasul meu natal Canberra este cel mai toxic aer din lume in momentul de fata. Este foarte dificil pentru mine. Imi pare rau", a spus Kyrgios, iar apoi a izbucnit in lacrimi.De altfel, Kyrgios a anuntat ca va dona cate 200 de euro pentru fiecare as pe care il va reusi in sezonul de tenis din Australia.Peste 20 de persoane au murit si milioane de animale si-au pierdut viata in urma incendiilor care au facut ravagii pe acest continent in ultimele luni.C.S.