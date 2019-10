Cori Gauff a izbucnit in lacrimi in timpul unui meci: Ce i-a strigat tatalui sau

Ziare.

Sportiva in varsta de 15 ani a izbucnit in lacrimi in timpul unui on court coaching cu tatal sau."Sunt obosita, de ce nu intelegi asta?!", i-a strigat Gauff tatalui sau.Gauff a fost eliminata in primul tur de la Luxemburg de rusoaica Anna Blinkova, care s-a impus cu 6-4, 6-0.Tanara sportiva venea dupa o saptamana epuizanta la Linz, unde a castigat primul titlu WTA din cariera.C.S.