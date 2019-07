Cori Gauff e din nou in centrul atentiei: Ce performanta a mai reusit tenismena in varsta de doar 15 ani

Ziare.

com

Dupa ce a ajuns pana in optimile de finala la Wimbledon, unde a fost invinsa de Simona Halep, adolescenta americana s-a calificat acum pe tabloul principal al turneului de la Washington.Jucatoarea aflata pe locul 143 in ierarhia WTA a trecut fara mari probleme de meciurile din calificari:6-4, 6-2 cu Maegan Manasse;6-1, 6-2 cu Hiroko Kuwata."Sunt fericita ca voi juca pe tabloul principal. Aceste doua meciuri le-am simtit ca unele de pregatire pentru prima runda, mai ales ca n-am jucat niciodata la acest turneu", a spus Cori Gauff.In primul tur la Citi Open din Washington, Cori Gauff o va infrunta pe Zarina Diyas.29 iulie - 4 august e perioada in care se desfasoara Citi Open 2019.I.G.