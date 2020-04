Cori Gauff, vazuta de multi urmasa Serenei Williams, a vorbit despre lupta sa cu depresia: Nu stiam ce vreau cu adevarat

Ziare.

com

Clasata acum pe 52 WTA in clasamentul mondial, tanara Gauff a dus deja o lupta dura cu depresia, desi are acum doar 16 ani.Sportiva de culoare din SUA este vazuta ca o demna urmasa a Serenei Williams, iar anul trecut a impresionat la Wimbledon, acolo unde a trecut de toate tururile de calificare, iar pe tabloul principal le-a invins pe Venus Williams , Rybarikova si Hercog.A pierdut apoi cu Simona Halep dupa un dublu 3-6, la capatul unei meci de mare lupta.Intr-un interviu acordat acum revistei Behind The Raquet, ea a spus ca a fost o perioada in viata cand s-a luptat cu depresia: "De-a lungul vietii, am fost mereu in lumina reflectoarelor, ceea ce mi-a provocat un mare entuziasm, ceea ce nu doream neaparat. Multi dintre prietenii mei mergeau la liceu si mi se parea ca duc o viata normala, ca sunt fericiti.Eram pierduta, nu stiam in ce directie sa o iau. Mi-a luat mult timp sa stau, sa ma gandesc si sa plang. Eram confuza. Inainte de Wimbledon, sezonul 2017 - 2018, incercam sa imi dau seama daca asta vreau cu adevarat. Eram invatata cu rezultatele, dar mi-am dat seama ca trebuie sa joc pentru mine, nu pentru prieteni sau pentru altcineva. Timp de un an am fost in depresie, a fost cea mai dificila perioada a vietii mele", puncta pentru publicatia americana fostul lider mondial la junioare.Ea a fost intrebata de jurnalistii de peste Ocean si de deja cunoscuta comparatie cu surorile Williams: "Nu e corect sa fiu comparata cu ele, ele sunt preferatele mele, dar nu sunt deocamdata la nivelul lor", mai adauga sportiva de culoare.La editia din acest an a Australian Open , Gauff a repetat performanta de anul trecut de la Wimbledon si a acces in turul IV.Citeste si:D.A.