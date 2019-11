Coruptie in tenisul feminin: Doua jucatoare au fost suspendate banuite ca au vandut un meci disputat la Paris

Ziare.

Este vorba despre Ksenia Palkina (Kyrgistan) si Albina Khabibulina (Uzbekistan), conform Le Soir Palkina ocupa locul 693 la simplu si are in palmares 11 trofee ITF si alte 27 la dublu.Albina Khabibulina este specializata pe jocul de dublu, ocupand locul 294 mondial. Ea are un titlu ITF la simplu si 31 la dublu, patru dintre ele alaturi de Palkina.Cele doua sunt banuite ca au trucat o partida disputata la Paris, in luna martie.Conform anchetatorilor, cele doua sportive au pierdut intentionat, iar pe piata asiatica s-au jucat sume importante la pariruri.De altfel, Palkina este suspectata ca ar fi jucat si rolul de intermediar cu mafia pariurilor.C.S.