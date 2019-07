Cu cat au fost vandute la licitatie trofeele si obiectele personale ale lui Boris Becker

Ziare.

Becker, 51 ani, a fost declarat in stare de faliment de catre un tribunal britanic in 2017, din cauza datoriilor catre banca Arbuthnot Latham & Co.Pentru achitarea unei parti a datoriei s-au scos la licitatie 82 de articole din colectia fostului jucator german.O copie a Cupei Davis a fost vanduta cu 52.100 lire sterline, iar printre obiectele scoase la licitatie s-au numarat ceasuri si echipament sportiv.Licitatia a fost initial programata in 2018, dar a fost amanata dupa ce Becker a cerut imunitate diplomatica impotriva procedurilor de faliment, invocand calitatea de atasat sportiv pentru Republica Centraficana, prin intermediul unui pasaport diplomatic.In cariera sa, Becker a castigat sase trofee de Grand Slam, dintre care trei la Wimbledon, si o medalie olimpica de aur in proba de dublu la JO 1992 de la Barcelona.