Cum a dat peste cap Novak Djokovici planurile organizatorilor de la Miami

Ziare.

com

Vestea anularii turneului de la Miami a fost confirmata la 24 de ore de cand au aparut astfel de informatii.Motivul? Organizatorii au sperat ca turneul va avea loc si doreau sa il gazduiasca fara spectatori, conform BolaMarela Totusi, planurile lor au fost date peste cap in momentul in care Novak Djokovici a anuntat ca nu vrea sa joace si a plecat acasa, la familie.Ramasi fara Novak Djokovici, dupa ce Roger Federer a anuntat ca nu va juca din cauza unei accidentari, iar Rafa Nadal plecase si el in Spania, organizatorii s-au razgandit.In aceste conditii, ei au anuntat anularea turneului.C.S.