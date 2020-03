Cum s-a descurcat Kim Clijsters la al doilea meci de la revenirea in tenis

Ziare.

Clijsters (36 ani) s-a inclinat dupa o ora si 25 minute de joc in fata favoritei numarul 2 al competitiei mexicane, dotata cu premii totale in valoare de 275.000 de dolari.Acesta a fost al doilea meci disputat de belgianca de la revenirea sa in circuitul feminin, dupa o pauza de sapte ani. Luna trecuta, ea s-a inclinat tot in primul tur la Dubai, in fata spaniolei Garbine Muguruza , finalista ultimului Open al Australiei.O alta "veterana" a circuitului WTA, belarusa Victoria Azarenka, numarul 7 pe lista favoritelor, a fost invinsa la randul ei in meciul de debut, in doua seturi simetrice, 6-2, 6-2, de slovena Tamara Zidansek. Azarenka a disputat cu aceasta ocazie primul sau meci din 2020.In schimb, principala favorita de la Monterrey, ucraineanca Elina Svitolina, s-a calificat fara probleme in optimile de finala, impunandu-se cu 6-3, 6-2 in partida cu muntenegreanca Danka Kovinic.Leylah Fernandez (Canada) - Stefanie Voegele (Elvetia) 7-6 (7/5), 6-2Lauren Davis (SUA) - Nadia Podoroska (Argentina) 6-0, 6-3Arantxa Rus (Olanda) - Varvara Flink (Rusia) 4-3 abandon FlinkKaterina Bondarenko (Ucraina) - Sara Sorribes (Spania) 4-6, 6-0, 6-2Tamara Zidansek (Slovenia) - Victoria Azarenka (Belarus/N.7) 6-2, 6-2Tatjana Maria (Germania) - Heather Watson (Marea Britanie) 7-6 (7/4), 3-6, 7-5Johanna Konta (Marea Britanie/N.2) - Kim Clijsters 6-3, 7-5Elina Svitolina (Ucraina/N.1) - Danka Kovinic (Muntenegru) 6-3, 6-2Anastasia Potapova (Rusia) - Giulia Gatto-Monticone (Italia) 6-4, 4-6, 6-4