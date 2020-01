Cum s-a incheiat cazul tenismenei cunoscute care risca pana la 2 ani de suspendare

Ziare.

Dupa o ancheta ce a durat aproximativ un an, Cornet a fost gasita nevinovata si nu a primit nicio pedeapsa.In cadrul acestei anchete, Cornet a explicat de ce a ratat cele trei teste decise de WADA.Ea a sustinut ca de la primele doua a lipsit deoarece era in aeroport cand agentii WADA au ajuns la ea acasa si ca, din greseala, a uitat sa le comunice acest lucru."Am avut un zbor matinal si am uitat sa imi aman intalnirea. Le-am spus sa vina sa ma verifice la aeroport, dar nu au refuzat", a declarat Cornet, citata de TennisNet In ce priveste a treia absenta, Cornet a afirmat ca era acasa cand agentii WADA au venit la ea, dar nu a auzit soneria.Scuzele lui Cornet au fost crezute de ITF, care nu a dictat nicio suspendare in acest caz.C.S.