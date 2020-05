Cum se saluta acum tenismenii la fileu la finalul meciurilor (Video)

Hurkacz easily beats Paul and waves to the non existent crowd. pic.twitter.com/octDmfMDGp - Jose Morgado (@josemorgado) May 8, 2020

Ziare.

com

Totusi, avand in vedere contextul actual, salutul de la final nu va mai avea loc in felul in care eram obisnuiti.Intrucat jucatorii nu mai au voie sa se apropie sau sa se salute, strangerea de mana a fost inlocuita.Astfel, jucatorii se saluta ciocnind rachetele din dotare, venind, de asemenea, la fileu.Un exemplu a fost dat de jucatorul polonez Hubert Hurkacz, dupa ce l-a invins pe Tommy Paul intr-un meci de la West Palm Beach Country Club.De asemenea, Hubert Hurkacz a starnit reactii pe retelele de socializare dupa ce a salutat "publicul" desi la meci nu era prezent niciun spectator."Cred ca multi oameni au urmarit meciul de acasa si a fost pentru ei", a explicat jucatorul polonez.C.S.