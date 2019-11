Cunoastem castigatorii probei de dublu de la Turneul Campionilor

Ziare.

com

Scorul a fost 6-3, 6-4, dupa o ora si 12 minute de joc.Francezii au fost favoritii 7 ai acestui trofeu londonez, iar in ultimul joc din faza grupelor au trebuit sa ii invinga pe Horia Tecau si Jean-Julien Rojer. Mahut si Herbert au invins cuplul romano-olandez cu scorul de 3-6, 6-7 (4).Era suficient ca Tecau si Rojer sa castige un singur set, chiar daca pierdeau partida, pentru a merge ei in semifinale.Cei doi sportivi din Hexagon au castigat toate cele 4 turnee de Mare Slem, US Open in 2015, Wimbledon in 2016, Roland Garros in 2018 si Australian Open in 2019. Anul trecut, ei pierdeau finala la ATP Finals. Impreuna au facut parte din echipa care cucerea pentru Franta Cupa Davis in 2017, competitie din pacate desfiintata intre timp, dupa peste 100 de ani de istorie.Ne aducem aminte ca Horia Tecau, alaturi de Rojer, au castigat si ei Turneul Campionilor in 2015, dupa o finala cu Florin Mergea si Bopanna.Finala de la simplu dintre Thiem si Tsisipas incepe la 20 si e televizata pe DigiSport, TelekomSport si LookSport.