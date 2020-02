Darren Cahill aplauda ultima decizie luata de WTA

Ziare.

com

"Cand vorbim despre tenis se spune mereu ca este un sport conservator deoarece s-a opus reformelor. De data asta e diferit! Sunt convins ca aceasta modificare poate fi decisiva pentru jucatoarele de tenis.Acum se vorbeste foarte des in secret tocmai pentru ca este interzis. Din acest moment vor mai ramane insa doar cuvintele acelea putine de care un sportiv are nevoie in momentele tensionate", a spus Darren Cahill, conform Ubitennis Din luna februarie, antrenorii au voie sa le dea indicatii jucatoarelor in timpul meciurilor direct din tribune.Pana in acest moment, coaching-ul din tribune era interzis de regulament si se penaliza cu avertisment sau chiar pierderea punctelor.WTA a ajuns la aceasta solutie la propunerea lui Patrick Mouratoglou, antrenorul Serenei Williams, dupa incidentele din finala US Open 2018, cand americanca a fost penalizata pentru ca primea sfaturi neregulamentare.C.S.