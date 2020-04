Darren Cahill, despre propunerea revolutionara din tenis

Ziare.

com

"ATP, WTA si ITF vor fi toate reunite si practic vom avea un comisar al tenisului care va supraveghea turneele barbatilor si ale femeilor, Fed Cup Cupa Davis , Jocurile Olimpice si evenimentele mai mici care se afla sub tutela ITF si WTA.Acest for ar avea o putere enorma. Ar fi bine ca un jucator de tenis sa stie ca deciziile sunt luate in cel mai bun interes al jocului", a spus Cahill, citat de Tennis365 Amintim ca in aceasta saptamana Roger Federer a propus ca WTA si ATP sa se uneasca.1972 e anul in care a fost infiintata Asociatia de Tenis Profesionist (ATP).De partea cealalta, Asociatia de Tenis Feminin (WTA) a fost infiintata in 1973 de Billie Jean King.C.S.