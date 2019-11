Decizie dura luata de britanici: Boris Becker ramane falimentar pana in 2031

Ziare.

Falimentul lui Becker a fost extins pentru inca 12 ani dupa ce autoritatile britanice au descoperit ca fostul mare jucator a incercat sa-si ascunda averea, conform Daily Mail. Conform sursei citate, Becker a sustinut ca este falit, insa un control a aratat felul in care a incercat sa-si ascunda bunuri in valoare de 4.5 milioane de lire sterline.In aceste conditii, pedeapsa lui Becker a fost marita de la 1 an la 12 ani."Restrictiile de acest gen sunt ridicate de obicei dupa un an, dar avand in vedere natura actiunilor lui Boris Becker am hotarat sa extindem sanctiunea pentru a preveni noi pagube provocate de acesta creditorilor sai", au transmis autoritatile britanice.Boris Becker a fost declarat falimentar in iunie 2017 din cauza unei datorii de 3.3 milioane de lire sterline.C.S.