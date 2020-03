Decizie surprinzatoare luata in tenis in timpul pandemiei de coronavirus

Ziare.

Toti jucatorii vor fi testati in continuare anti-doping ca si pana acum, desi turneele au fost anulate. WTA a precizat ca oficialii care vor testa jucatoarele vor purta masti de protectie si manusi, vor dezinfecta toate suprafetele si vor sta la distanta de jucatoare.Saptamana trecuta, tenismena americana Alison Riske, aflata pe locul 19 in clasamentul WTA, a avut parte de o surpriza neplacuta dupa ce s-a autoizolat in propria locuinta pe fondul pandemiei de coronavirus.Riske a fost trezita din somn la prima ora a diminetii de oficialii Agentiei Mondiale Anti-Doping (WADA), care au vrut sa vada daca nu cumva s-a dopat."Ador faptul ca sunt trezita din somn ca sa efectuez un test anti-doping acm!", a scris pe Twitter Alison Riske.De asemenea, ATP a anuntat ca si barbatii vor fi testati in continuare.C.S.