Despartire neasteaptata in lumea tenisului feminin

Informatia a fost confirmata de antrenorul francez pentru We Love Tennis si vine ca o mare surpriza.Cei doi colaborau de doar 6 luni, iar rusoaica a aratat o forma impresionanta de cand a inceput sa lucreze cu tehnicianul care a facut istorie alaturi de Garbine Muguruza.Anastasia Pavlyuchenkova a ajuns in sferturile de finala la Australian Open 2020.Sam Sumyk le-a mai antrenat in cariera pe Vera Zvonareva, Victoria Azarenka, Eugenie Bouchard si Garbine Muguruza.I.G.