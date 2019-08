Dezvaluiri din culise: Cati bani cer Federer, Nadal si Djokovici pentru a participa la turnee

Ziare.

La competitiile la care prezenta nu este obligatorie, cei trei grei ai tenisului masculin le solicita organizatorilor sume impresionante, conform spuselor lui Jean-Francois Caujolle, directorul Openului de le Marseille.Potrivit acestuia, Roger Federer solicita 1 milion de dolari, in timp ce Rafael Nadal si Novak Djokovici se multumesc si cu 800 de mii de dolari.Totusi, sumele cresc cand vine vorba despre turneele de la Dubai si din China. Barcelona si Basel nu platesc aceleasi sume precum cele din Dubai si Cina. In plus, suma variaza si in functie de faza in care ajunge jucatorul. In general, la turnee, noi latim sume de aparitie pentru sase, sapte sau opt jucatori", a afirmat Caujolle, intr-o conferinta de presa.C.S.