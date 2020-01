Dezvaluiri dureroase facute de o tenismena cunoscuta: Mi s-a spus ca sunt grasa, lenesa si de neantrenat. Mama mi-a furat banii

Ziare.

Townsend a avut probleme cu greutatea inca de cand s-a apucat de tenis si spune ca a resimtit acest lucru de la varsta de 2 ani."De cand ma stiu nu mi s-a dat nicio sansa. Cand aveam 2 ani am fost exclusa dintr-un program de tenis, iar directorii le-au spus parintilor mei ca sunt grasa, lenesa si de neantrenat. Cum pot oamenii sa determine asta la un copil n-am nicio idee. Inca de la inceput oamenii s-au uitat la fizicul meu si automatic mi-au judecat abilitatile inainte sa intru pe teren si sa incep sa joc. Terenul de tenis era cel care imi aducea fericire, unde ma simteam libera si simteam ca alte pareri nu conteaza", a spus Townsend pentru Behind The Racquet Apoi, americanca a afirmat ca a trait socul vietii in momentul in care a aflat ca mama sa ii fura banii."Am devenit profesionista la 15 ani si la scurt timp dupa m-am lovit de niste probleme pe care nici nu mi le puteam imagina. Am aflat ca mama mea fura bani de la mine si folosea premiile castigate si sponsorizarile pentru beneficiul persona. Asta mi-a zguduit lumea deoarece m-am simtit tradata si pierduta, dar m-a invatat multe lectii!M-am inconjurat apoi de oameni in care aveam incredere, a fost un drum greu, dar in cele din urma n-as schimba asta pentru nimic in lume. Faptul ca mi s-a spus nu, ca nu aveam imaginea unei tenismene, ca am fost facuta de ras la nivel international, ca m-am confruntat cu o depresie, cu probleme de incredere, toate mi-au dat puterea sa ma ridic in picioare si sa imi gestionez viata. Asta sunt, acceptati-ma asa cum sunt! Sunt mandra de persoana care am devenit", a declarat Townsend.Considerata candva urmasa Serenei Williams, Townsend ocupa locul 77 in clasamentul WTA C.S.