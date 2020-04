Director executiv al All England Lawn Tennis Club face un anunt ingrijorator

Ziare.

"Nu cred ca ar fi ceva nerealist daca am considera ca s-ar putea sa nu se mai joace tenis pana anul viitor. Dar sa fim optimisti, sa speram totusi ca US Open si Roland Garros vor avea loc", a spus Lewis, care si-a exprimat totodata dezamagirea pentru anularea turneului de la Wimbledon.Asociatiile profesioniste de tenis au anuntat suspendarea turneelor ATP si WTA pana la data de 13 iulie, miercuri, dupa anularea turneului de Mare Slem de la Wimbledon, din cauza pandemiei de coronavirus, astfel ca sezonul ar incepe cu turneul pe zgura de la Bucuresti (13 iulie)."Pe langa Wimbledon, suspendarea acopera intregimea sezonului ATP/WTA european pe iarba, evenimentele ATP de la 's-Hertogenbosch, Stuttgart, Londra-Queen's, Halle, Mallorca, Eastbourne, precum si cele WTA de la 's-Hertogenbosch, Nottingham, Birmingham, Berlin, Eastbourne si Bad Homburg. Suspendarea are efect la toate nivelurile jocului profesionist, incluzand ATP Challenger Tour si ITF World Tennis Tour. In acest moment, turneele care incep dupa 13 iulie sunt inca planificate conform programului anuntat", se arata in comunicat. In data de 13 iulie sunt programate sa inceapa doua turnee WTA, la Bucuresti si Lausanne."ATP si WTA realizeaza importanta si responsabilitatea de a da prioritate sanatatii si sigurantei in comunitatea tenisului si publicului in timp ce analizeaza fezabilitatea reluarii circuitului (profesionist)", precizeaza cele doua instante ale tenisului.Presedintele WTA, Steve Simon, asigura ca decizia nu a fost luata "usor" de conducerea circuitului."In mod regretabil, pandemia de COVID-19 nu ne lasa alta optiune decat aceea de a suspenda mai departe circuitul, o decizie pe care am luat-o in cooperare stransa cu membrii nostri si cu alte instante ale tenisului", a spus, la randul sau, presedintele ATP, italianul Andrea Gaudenzi.La jumatatea lunii martie, ATP si WTA au luat decizia de a suspenda turneele pana la data de 7 iunie, adica intregul sezonul european pe zgura.Turneul de tenis de la Wimbledon, al treilea de Mare Slem al anului, programat pe iarba in intervalul 29 iunie-12 iulie, a fost anulat, in contextul pandemiei de coronavirus, au anuntat miercuri organizatorii. Federatia franceza de tenis, care organizeaza turneul de la Roland Garros, prevazut intre 24 mai si 7 iunie, a anterior luna trecuta, spre surpriza generala, reprogramarea sa in toamna, intre 20 septembrie si 4 octombrie. Federatia Americana de Tenis (USTA) a comunicat miercuri ca turneul US Open, programat in perioada 31 august - 13 septembrie, nu va fi decalat si ramane in continuare in programul competitional al anului 2020.